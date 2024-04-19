Hazine iddiası jandarma ve emniyet ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika
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Hazine iddiası jandarma ve emniyet ekiplerini alarma geçirdi

Hazine iddiası jandarma ve emniyet ekiplerini alarma geçirdi

Van'ın İpekyolu ilçesinde define avcılarının kazı yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve emniyet personeli, mühimmat ele geçirdi. Jandarma ve emniyet ekipleri, kazı alanında güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı ve mühimmatı ele geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

19.04.2024 21:36
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Hazine iddiası jandarma ve emniyet ekiplerini alarma geçirdi

Olay yerine giden ekipler bambaşka bir durumla karşılaştı

Define avcılarının kazdığı yerde mühimmat çıktı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesi kırsalında define avcılarının hazine için kazı yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve emniyet personeli, yere gömülü vaziyette mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Kırsal alanda kazı yapan define avcılarının ihbarı vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Erek Dağı eteklerindeki alana giden jandarma ekipleri, yere gömülü vaziyete mühimmat tespit etti.

Jandarmanın ardından görevi emniyet ekipleri devraldı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içerisinde patlayıcı malzemenin de bulunduğu alanda çalışma başlattı. Ekipler çalışmanın ardından kazı alandaki mühimmatı ele geçirdi. Bölgede kim ve kimlerin kazı yaptığı araştırılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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