Hazine iddiası jandarma ve emniyet ekiplerini alarma geçirdi
Olay yerine giden ekipler bambaşka bir durumla karşılaştı
Define avcılarının kazdığı yerde mühimmat çıktı
VAN - Van'ın İpekyolu ilçesi kırsalında define avcılarının hazine için kazı yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve emniyet personeli, yere gömülü vaziyette mühimmat ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Kırsal alanda kazı yapan define avcılarının ihbarı vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Erek Dağı eteklerindeki alana giden jandarma ekipleri, yere gömülü vaziyete mühimmat tespit etti.
Jandarmanın ardından görevi emniyet ekipleri devraldı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içerisinde patlayıcı malzemenin de bulunduğu alanda çalışma başlattı. Ekipler çalışmanın ardından kazı alandaki mühimmatı ele geçirdi. Bölgede kim ve kimlerin kazı yaptığı araştırılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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