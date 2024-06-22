Haziran Ayında 165 Adet Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haziran Ayında 165 Adet Yangına Müdahale Edildi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, haziran ayında İzmir ve Manisa illerinde 45'i orman, 120'si kırsal yangın olmak üzere toplamda 165 adet yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte, ormanlarda ve kırsal alanlarda yangınlar da çoğaldı.

22.06.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran ayında 165 adet yangına müdahale edildi

2023 Haziran ayında 27 olan yangın sayısı 2024'te 165'e yükseldi

İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, haziran ayında İzmir ve Manisa illerinde 45'i orman, 120'si kırsal yangın olmak üzere toplamda 165 adet yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte, ormanlarda ve kırsal alanlarda yangınlar da çoğaldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ise İzmir ve Manisa illerinde 1 ile 21 Haziran döneminde, ormanlarda ve kırsal alanlarda çıkan yangınlara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ve Manisa İllerimizde 1-21 Haziran döneminde çıkan, 2023 yılında 9 adet orman yangını ve 18 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 27 adet yangına müdahale etmiş iken; 2024 yılında 45 adet orman yangını ve 120 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 165 adet yangına 7/24, hızlı ve etkin müdahale ederek özveriyle kontrol altına alan orman kahramanlarına teşekkür ederiz."

Vatandaşlara 'hassas olunması' uyarısı

Öte yandan hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bugünlerde ise yangınlara karşı hassas olunması konusunda

Kaynak: İHA

Manisa, İzmir, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haziran Ayında 165 Adet Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne kalkan yaptılar
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
15:00 12 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 12 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 16:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Haziran Ayında 165 Adet Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement