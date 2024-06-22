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Haziran ayında 165 adet yangına müdahale edildi

2023 Haziran ayında 27 olan yangın sayısı 2024'te 165'e yükseldi

İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, haziran ayında İzmir ve Manisa illerinde 45'i orman, 120'si kırsal yangın olmak üzere toplamda 165 adet yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte, ormanlarda ve kırsal alanlarda yangınlar da çoğaldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ise İzmir ve Manisa illerinde 1 ile 21 Haziran döneminde, ormanlarda ve kırsal alanlarda çıkan yangınlara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ve Manisa İllerimizde 1-21 Haziran döneminde çıkan, 2023 yılında 9 adet orman yangını ve 18 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 27 adet yangına müdahale etmiş iken; 2024 yılında 45 adet orman yangını ve 120 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 165 adet yangına 7/24, hızlı ve etkin müdahale ederek özveriyle kontrol altına alan orman kahramanlarına teşekkür ederiz."

Vatandaşlara 'hassas olunması' uyarısı

Öte yandan hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bugünlerde ise yangınlara karşı hassas olunması konusunda