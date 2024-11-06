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HDP'li Ayten Yılmaz Tutuklandı

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HDP'nin 2015 Adıyaman milletvekili adayı Ayten Yılmaz, PKK bağlantısıyla tutuklandı.

06.11.2024 18:16
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HDP'nin 2015 seçimlerindeki milletvekili adayı tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın kadın hareketi sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan HDP Adıyaman milletvekili adayı Ayten Yılmaz, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'da ikamet ettiği tespit edilen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda kurulan kadın hareketi adı altında faaliyetlerde bulunan, 2015 seçimlerinde HDP'nin Adıyaman milletvekili adayı olan Ayten Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı.

Adıyaman'da düzenlenen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği tespit edilen Ayten Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonla gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan Yılmaz, Adıyaman Adliyesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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