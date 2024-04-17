Binadan düşen çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Sakarya'da kaldırımda yürüyen yayanın başına talihsiz bir kaza geldi. Tır dorsesinin flamalara takılmasıyla çanak anten yerinden koparak aşağı düştü. Kaza sırasında olacaklardan habersiz şekilde yürüyen kişi çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

FLAMALARA TAKILAN TIR DORSESİ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Bir tır, Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde ilerliyordu. O sırada tırın dorsesi, bir marketin karşıdan karşıya astığı flamalara takıldı. Flamaların bağlandığı çanak anten ise yerinden çıkarak yola düştü. Tam da o anda kaldırımda yürüyen bir vatandaş, hızla düşen antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ÜZERİNE DÜŞEN PARÇALARDAN KORUNMAYA ÇALIŞTI

Kırılan tenteden ve duvardan kopan parçalar talihsiz yayaya isabet etti. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran adam, başını tutarak korunmaya çalıştı. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kazadan şans eseri kurtuluş bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.