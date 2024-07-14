Hendek'te kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hendek'te kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

14.07.2024 14:12
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle yaşanan kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişi serbest kaldı.

10 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada iki grup genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Mehmet Ali Dertli (18), A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavgada Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin gözaltına alınan N.Ş., A.T., E.D. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. savcılık ifadesinin ardından, E.D., E.Ü. ve N.Ş. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan, olayda bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren A.C.D. ile A.Y.'nin ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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