Hendek'te Vinç Halatı Koptu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nı Hendek ilçesinde 2. OSB'de vinç halatının kopması neticesinde çelik malzemelerin altında kalan 41 yaşındaki adam hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Hendek 2. OSB'de faaliyet gösteren çelik yapı ürünleri üreten bir fabrikada vinç yardımıyla çelik konstrüksiyonların taşındığı sırada malzemeleri taşıyan halatın kopması neticesinde 41 yaşındaki Muhammed Duman isimli işçi düşen ağır çelik yapıların altında kalarak hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi hastaneye sevk edildi. Olay yerine ikinci incelemelerin ardından hayatını kaybeden içinin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri hususta ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA