Hendek'teki Fabrika Patlamasında 30 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hendek'teki Fabrika Patlamasında 30 Yaralı

Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 30 yaralı hastaneye kaldırıldı, 5'i taburcu edildi.

15.09.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikada meydana gelen patlama sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, "Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı, rakam biraz yükseldi. Bu yaralılarımızdan 5 tanesi halihazırda taburcu edilmiş durumda. Bu yaralılardan 3 tanesi itfaiye erimiz. 5 taburcu edilenden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2'si entübe, biri entübe şekilde daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğunu da düşünerek İstanbul'a nakledildi" dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Burada yaralıların son durumu hakkında bilgi veren Özçevik, "Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı, rakam biraz yükseldi. Bu yaralılarımızdan 5 tanesi halihazırda taburcu edilmiş durumda. Bu yaralılardan 3 tanesi itfaiye erimiz. 5 taburcu edilenden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2'si entübe. Biri entübe şekilde daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğunu da düşünerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a sevk edilen yaralımızın genel durumu kritik. Bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte. Genellikle yanık vakaları, solunum sistemindeki yanık vakaları. Onun için diğer 3 hastamız da yine Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakımda entübe olmayan şekilde takip edilmekte. Orada yaralılarımızdan biri 12 yaşında bir çocuk. Babası ile iş yerine geldiği ve patlama esnasında orada olduğu için yaralandığını tespit ettik ve genel durumu iyi. İstanbul'a giden vakamız büyük bir ihtimalle operasyona alınacak, çünkü durumu kritik" dedi.

"Isı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman tam anlamıyla bitmiş diyebileceğiz"

Fabrikada muhtemel bir patlama riski olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemlerini arttırdığını belirten Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise, "Neticede silonun içinde devam eden bir ısı var ve bu enerjinin risk oluşturmasından dolayı bir güvenlik önlemi alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar burada bir risk var ve bu hususta alınmış olan tedbirler devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla ısı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman tam anlamıyla bitmiş diyebileceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Güvenlik, İstanbul, Hastane, sakarya, 3-sayfa, Olaylar, Hendek, Sağlık, Kaza, Oba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hendek'teki Fabrika Patlamasında 30 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
23:38 Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
23:02 Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 23:31:05. #1.13#
SON DAKİKA: Hendek'teki Fabrika Patlamasında 30 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement