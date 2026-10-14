Herkesin uzaklaştığı şüpheli paketlere onlar hayatlarını ortaya koyarak yaklaşıyor

Şüpheli paket ihbarıyla harekete geçen bomba uzmanları, ölümcül risk taşıyan patlayıcılara yerli ve milli teknolojilerle müdahale ediyor. 'Ertuğrul' bomba imha robotu ve yerli üretim jammer cihazıyla görev yapan uzmanlar, geçmişin acı tecrübelerinden kazanılan deneyimleri sahaya taşıyor.

Herkesin şüpheyle yaklaşıp uzak durduğu paketler, onlar için hayati risk taşıyan bir görev anlamına geliyor. Tuzaklanmış bombalar, şüpheli paket ve patlamamış el yapımı patlayıcılar başta olmak üzere en küçük hatanın telafisinin olmadığı bu zorlu görevlerde özel eğitimli polisler, gelişmiş teknolojik imkanlarıyla tehlikenin üzerine gidiyor.

Bomba imha uzmanlarının eğitimlerine değinen Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğinde görevli bomba uzmanı polis memuru Abdullah Paçal, "Bomba uzmanı arkadaşlarımız, Kriminal Daire Başkanlığımızın verdiği eğitim kapsamında Bomba Uzmanlığı Temel Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayarak sertifika almaktadır. İllerde görev yapan bu uzmanlar, tuzaklanmış ve patlamamış el yapımı bombalara müdahale etmek, müdahale sonucunda teknik analiz ve incelemeler yapmak ve bunlarla ilgili uzmanlık raporlarını düzenlemekle görevlidir. Görev alanımız; kirli bombalar, bombalar, şüpheli paketler ve şüpheli cisimlere yaklaşma, bunları etkisiz hale getirme ve imha etme ile atıklar üzerinde delil incelemesi ve analiz yapmayı kapsamaktadır. Bomba uzmanlarımız, Türkiye genelinde bu görevleri yerine getirmektedir" dedi.

"Bugün hem teknik hem de fiziksel açıdan çok üst seviyedeyiz"

Alanlarında yerli ve milli cihazların kendilerine büyük oranda destek sağladığını anlatan bomba uzmanı Abdullah Paçal, "Bombalara müdahale ederken ülkemizde üretilen bomba imha robotumuz Ertuğrul'u kullanıyoruz. Keşif ve gözetleme yapmak, bombayı bir yerden başka bir yere nakletmek ve gerekli incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullandığımız bu robot sayesinde, bazen bomba imha elbisesini giymeye gerek kalmadan üzerindeki kamera sistemleri aracılığıyla her türlü bombayı uzaktan inceleyebiliyor, müdahale ederek etkisiz hale getirebiliyoruz. ASELSAN tarafından sağlanan jammer cihazımız da her türlü karıştırma ve körletme işlemini gerçekleştirerek görevimizi en üst seviyeye çıkarmakta ve bizi çeşitli tehlikelerden uzak tutmaktadır. Teknik açıdan bu cihazlar bizim için yeterlidir. Dünyada meydana gelen olayların tamamı, kazanılmış deneyimlerin sonucudur ve bu deneyimlerin hepsi kanla yazılmıştır. Bizde temel kural, 'ilk hatanın son hata olmasıdır' çünkü bu cihazlar, geçmişte yaşanan olaylardan ve edinilen deneyimlerden yola çıkılarak üretilmiştir. Geçmişte bomba imha elbisemiz, robotumuz veya gerekli cihazlarımız olmadığı için müdahaleler sırasında can kayıpları yaşanmış; şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur. Ancak bugün hem teknik hem de fiziksel açıdan çok üst seviyedeyiz. Bomba uzmanları olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok operasyonda ve kritik görevde yer almaktayız. Görevlerimiz kapsamında edindiğimiz tecrübeleri sahada da kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üç merkez ilçemiz ve 28 dış ilçemizde görev alıyoruz"

Yıllar içerisindeki çalışmaların teknolojiye aktarıldığını anlatan bomba uzmanı Paçal, "Bomba uzmanları olarak uluslararası alanda da üst seviyedeyiz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada karşılaştığımız ve yaşadığımız olaylar, bu tecrübeleri kazanmamızı sağladı. Edindiğimiz tecrübeleri savunma sanayisine aktardık ve bu cihazlar üretildi. Herhangi bir ihbar geldiğinde öncelikle haber merkezi aracılığıyla olay yerine en hızlı şekilde hareket ederiz. Olay yerine ulaştığımızda şüpheli paketin veya şüpheli cismin konumuna göre müdahale noktasını belirler, yola çıkarken gerekli fizibilite çalışmalarını yaparız. Şehir merkezinde üç merkez ilçemiz ve 28 dış ilçemizde görev alıyoruz. Olay yerine giderken müdahale noktasını belirlemek için gerekli fizibilite çalışmalarını yaparız. Olay yerine ulaştıktan sonra risk analizi gerçekleştirir ve duruma göre şüpheli pakete müdahale ederiz" diye konuştu.