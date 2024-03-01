Hindistan'da Hemşire, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kadına Tecavüz Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hindistan'da Hemşire, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kadına Tecavüz Etti

Hindistan\'da Hemşire, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kadına Tecavüz Etti

Hindistan'da bir özel hastanede çalışan erkek hemşire Chirag Yadav, yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının karşı koyması üzerine uyuşturucu iğne yapan hemşire, tecavüz etti. Olayın ardından Yadav, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiği görüldü. Akciğer enfeksiyonu için tedavi gören kadın, durumu ailesine anlattıktan sonra şikayetçi oldu.

01.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir özel hastanede erkek hemşire olarak çalışan Chirag Yadav, tedavi için yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadın karşı koymaya çalışınca kadına uyuşturucu iğne yapıp tecavüz etti.

Kadın şikayeti üzerine Yadav, gözaltına alındı.

Kadın, kocasının kendisi araması üzerine cep telefonun zil sesiyle kendine geldikten sonra durumu ailesine anlattı. Kadın kendine geldiğinde bağırmaya çalıştı fakat Yadav, kadına bağırması halinde kendisine bir iğne daha yapacağını söyleyerek tehdit etti.

Polis, kadının şikayeti sonrası güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini, görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiğini tespit ettiklerini söyledi.

Akciğer enfeksiyonu için yoğun bakımda tedavi altına alınan kadına tecavüz eden Yadav, gözaltında tutuluyor.

Hindistan, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Hemşire, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kadına Tecavüz Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
13:37 İmamoğlu’ndan Ali Koç’u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 16:55:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Hemşire, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kadına Tecavüz Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement