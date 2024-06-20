Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenen 34 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenen 34 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tüketen 34 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı ve en az 80 kişi tedavi altına alındı. Tamil Nadu Eyalet Başbakanı, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında üst düzey bir polis memuru ile 10 polis görevden alındı. Hindistan'da kaçak alkolden zehirlenme vakaları her yıl can kaybına neden oluyor.

20.06.2024 11:36
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlenen 34 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tükettikten sonra rahatsızlanan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Alkolü tüketenlerin baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sahte alkolden zehirlenen 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En az 80 kişinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma çerçevesinde üst düzey bir polis memuru ile 10 polis ihmalkarlık nedeniyle görevden alındı.

Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor. - CHENNAİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenen 34 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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