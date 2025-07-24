Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Haberin Videosunu İzleyin
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
24.07.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Haber Videosu

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan bir kadın, evine gizlice giren bir hırsız tarafından taciz edildi. Hırsız, 32 dakika boyunca evin içinde dolaştı ve uyuyan kadının odasına sekiz kez girdi Olaydan sonra büyük bir korku yaşayan kadın, hâlâ geceleri yalnız tuvalete gidemediğini ve psikolojik destek almaya başladığını belirtti.

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan bir anne, evine gizlice giren bir hırsız tarafından korkunç bir şekilde taciz edildi. Kadın, sıcaktan dolayı çıplak uyurken, maskeli bir adamın onu izlediğini ve el feneriyle vücuduna baktığını güvenlik kamerası görüntülerinden fark etti.

Olay gece saatlerinde yaşandı. Kadın, partneriyle birlikte yatak odasında uyurken hırsız eve girdi. Toplam 32 dakika boyunca evin içinde dolaşan adam, sekiz kez yatak odasına girdi. Kadının anlattığına göre adam, özellikle kadının açıkta kalan vücuduna uzun uzun bakıp el feneriyle üzerine tuttu.

"Kamerayı izleyince şok oldum. Adam sürekli beni izliyordu. Hırsızlık değil, sanki başka bir amaçla gelmiş gibiydi," dedi.

Hırsız, evden sadece içinde 300 euro olan bir cüzdanı alarak çıktı. Diğer değerli eşyalar ve yan odada kalan oğullarının eşyalarına hiç dokunmadı. Bu durum, adamın asıl niyetinin hırsızlık değil, kadınla ilgili başka kötü planlar olabileceği şüphesini doğurdu.

Kadın, olaydan sonra büyük bir korku yaşadı. Hâlâ geceleri yalnız tuvalete gidemediğini, evde sürekli güvenlik kameralarını kontrol ettiğini ve psikolojik destek almaya başladığını belirtti.

"Ya o gece yalnız olsaydım? Ya uyanıp onunla karşılaşsaydım? Ne olacağını düşünmek bile istemiyorum," diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Kadın, görüntüleri polise verdikten sonra sosyal medyada da paylaşarak bu kişinin yakalanması için yardım istedi. Polis hâlâ hırsızı arıyor.

Bu olayla birlikte, Marbella bölgesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle halk güvenlik önlemlerini artırmaları için uyarıldı. Aynı bölgede "San Pedro Sinsi Hırsızı" olarak tanınan başka bir adamın da lüks villalara girip on binlerce euro değerinde para ve saat çaldığı biliniyor.

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Güvenlik, İspanya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tuna Han:
    badem bıyıklılar beğendi bile 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Arda Turan’dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
Çeşme’de her gece sular kesilecek Çeşme'de her gece sular kesilecek
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
21:57
Dusan Tadic’e sürpriz talip Milli yıldızımızın yanına gidebilir
Dusan Tadic'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir
21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
21:19
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 16:25:50. #7.11#
SON DAKİKA: Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.