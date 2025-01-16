Hırsız Kartla Borcunu Ödedi - Son Dakika
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Hırsız Kartla Borcunu Ödedi

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İstanbul'da bir hırsız, bulduğu kredi kartıyla önce borcunu kapatıp ardından alışveriş yaptı.

16.01.2025 09:45
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Bulduğu kredi kartıyla borcunu ödeyip market alışverişi yaptı

Borcuna sadık hırsız, aldığı kredi kartıyla veresiye borcunu kapattı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir kişi yolda bulduğu kredi kartı ile önce veresiye borcunu kapattı daha sonra market alışverişi yaptı. Kart hareketlerinden kadını adım adım takip eden kart sahibi hırsızı yakalayamadı.

Olay, 14 Ocak 2025 günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre kaldırımda yürüdüğü esnada cebindeki kredi kartını yere düşüren Orgun Eyüpoğlu isimli vatandaş, markete gidip alışveriş yaptığı esnada kartının olmadığını fark etti. Cep telefonuna bakan Eyüpoğlu, kartıyla alışveriş yapıldığı bildirimini görünce işyerine doğru ilerledi. Kartının kullanan kadını dakikalar süren fark ile kaçıran vatandaş öğrendiği durum karşısında şoke oldu.

"Veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor"

Yaşadığı durumu anlatan Orgun Eyüpoğlu, "Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kredi kartımı düşürmüşüm. Kredi kartımı bir bayan buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor. Buraya geldiği zaman normalde her zaman geldiğinden farklı şekilde gelmiş. Ben markete gidip alışveriş yaptım o esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle alışveriş yapılan yerler çok yakın ben takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim, polislerde geldiler kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı." Şeklinde konuştu.

"Benim bildiğim sağlam bir müşterim sürekli borcunu ödüyor"

Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise, "Benim bildiğim sağlam bir müşterim sürekli borcunu ödüyor gelip. Sabah geldi borcunu ödeyeceğini söyledi 630 TL borcu vardı kartla ödeyeceğini söyledi bende tamam dedim. Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Benim normalde sürekli müşterim ben hiç şüphelenmedim hava soğuk diye ben yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm." İfadelerini kullandı.

Kadının veresiye borcunu ödediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsız Kartla Borcunu Ödedi
Kaynak: İHA

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