Bisiklet çalarken dikkat çekmemek için apartmana alışveriş poşetiyle girdi: Hırsızlık anları kamerada
ADANA - Adana'da apartmanda oturuyor süsü vermek için elinde alışveriş poşetiyle gezen hırsız, farklı tarihlerde 4 bisiklet çaldı. Şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Okan Y. kentte farklı tarihlerde apartmanlara girerek 4 bisiklet çaldı. Şüpheli Okan Y. apartmanda oturuyor süsü vermek için elindeki alışveriş poşetiyle gelip bisikletleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bisikleti çalınan kişiler durumu polise bildirdi.
Birbirine yakın tarihlerde 4 farklı ihbar gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışmalara başlattı.
Yaklaşık 63 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüphelinin kimliği tespit etti. Ardından ise çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Okan Y.'nin saklandığı yeri belirledi.
Okan Y. emniyetteki ifadesinde işsiz olduğu için çaldığını öne sürdü.
Hırsızlık polisleri şüpheliyi saklandığı evde yaptığı operasyonla yakaladı. 5 farklı hırsızlık suçundan aranan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsız, Poşetle Bisiklet Çalsa da Yakalandı - Son Dakika
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