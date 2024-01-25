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Hırsızlar Kameralar ve Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar Kameralar ve Jandarma Tarafından Yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde farklı adreslerden motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerası kayıtları sayesinde tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

25.01.2024 - 09:04,
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Hırsızlar önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı: 4 tutuklama

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde farklı adreslerden motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasında tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesinde 2 farklı adresten motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekipler çalışmasında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce şüphelilerin eşkallerini ardından da kimliklerini tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheli çalıntı motosikletler ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele geçirilen 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlar Kameralar ve Jandarma Tarafından Yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlar Kameralar ve Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika


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