Hırsızlık Çetesi Çökertildi

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Kadınların kullanarak hırsızlık yapan çete çökertildi

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince, kadınların sosyal medyada tanıştıkları erkeklerin arabalarına binerek müzik dinleme bahanesiyle cep telefonu ve şifrelerini ele geçiren, elde ettikleri bilgilerle üçüncü şahıslara para aktararak 4 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluşan kadınların, araçlarına bindikleri erkeklerin cep telefonlarını ve şifrelerini müzik dinleme bahanesiyle ele geçirdiğini tespit etti. Mağdurları marketten bir şeyler almaya gönderen ve araçtan indikleri anda hızla olay yerinden uzaklaşan kadınların, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda mobil bankacılık şifrelerine ulaşarak, üçüncü kişilere para transferi yaptığını belirledi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 4 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi. Faaliyetleri adım adım takip edilen ve beyin takımında 3 kişinin olduğu saptanan suç örgütüne yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ikisi erkek ikisi kadın 4 kişi bilişim hırsızlığından tutuklanırken, çetenin para akışını sağlayan 6 hesapçı da kıskıvrak yakalandı.

Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mağdurların markete gittiği esnada hızla arabadan kaçan kadınların, kendilerini takip eden araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı polis ekiplerince saptandı. Elde edilen delillerde suç örgütünün sahte plaka kullandığı ve araç plakalarının sürekli değiştirildiği görüldü.