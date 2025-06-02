Hırsızlık Şebekesi Kadınlar Yakalandı

İSTANBUL'da kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 kadın şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan birinin daha önceden 113 kez hırsızlık suçundan yakalandığı öğrenilirken şüphelilerin binalara girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli, Halaskargazi Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana gelen olayda Y.K.'nın evine giren hırsızlar, yaklaşık 2 milyon 693 bin lira değerinde ziynet eşyası, 10 bin euro ve 8 bin dolar nakit parayı alarak kaçtı. 13 Mayıs'ta bir kez daha ortaya çıkan şüphelileri, Bağcılar'da Göztepe Mahallesi, Batışehir Caddesi'nde yaşayan N.S.'nin evine girerek 1 milyon 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDILAR

Olayların ardından yapılan ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, bina giriş ve çıkışlarında güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde 4 kişi oldukları tespit edilen kadın hırsızların, dikkat çekmemek için zillere basarak binalara girdiği ardından boş olan evleri tespit edip kapı kilitlerini kırarak içeri girdikleri tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerden kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.U.(25), Y.Ç.(33) ve S.G.(27), Kağıthane'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.U.'nun daha önceden 113 suç kaydı bulunduğu ayrıca iki ayrı dosyadan aradığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.Ç.'nin daha önceden 21 adet suç kaydı, S.G.'nin ise 22 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan ve suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin ayrıca Beyoğlu'nda bir eve girdikleri ancak çalacak bir şey bulamayınca eve zarar vererek kaçtıkları belirlendi. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.