Hırsızlık Sonrası Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık Sonrası Cinayet: Zanlı Tutuklandı

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Bursa'da, içki çalan zanlı tekel bayi sahibini bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

15.02.2025 11:46
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Önce hırsızlık yapıp sonra işyerini sahibi öldüren zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'da içki çaldığı tekel büfesi sahibinin 35 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 13 Şubat gece saat 01.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat Mahallesinde oğlu Serdar Sülün ile tekel bayi işleten baba Nurettin Sülün'ün dükkanına giren kar maskeli bir kişi, değeri bin 200 liralık 2 şişe içkiyi montuna saklayarak dışarı çıktı. Durumu fark eden baba-oğul kapıda hırsızı yakalamak için peşinden koştu. Polis olaya el koydu. Ancak tekel büfesi sahibi hırsızdan şikayetçi olmadı.

İşyerini kapatıp gece yarısı evine aracıyla giden Serdar Sülün karşılaştığı kar maskeli hırsız ile tartışmaya başladı. Bu esnada Serdar Sülün kalbine aldığı 5 bıçak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kimliği tespit edilen Ömer C.,'yi 1 geçmeden yakalamayı başardı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlının 10 suç kaydı olduğu öğrenilirken, buradaki işlemleri tamamlanan Ömer C., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Sonrası Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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