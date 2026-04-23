Hırsızlık Suçlusu Bilecik\'te Yakalandı

Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü mevkiinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 17 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
