Hırsızlık suçlusu Gaziantep\'te yakalandı

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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Oğuzeli ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP