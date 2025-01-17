Hırsızlık Suçlusu Nazilli\'de Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranması bulunan 25 yaşındaki K.G. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı ikametinde yapılan başarılı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan aranan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN