Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'evden hırsızlık' suçundan 11 yık 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyon neticesinde; hakkında 'evden hırsızlık' suçundan 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (38) yakalandı. emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A. daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ