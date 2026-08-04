Hırsızlık Z Ankara'da Çözüldü - Son Dakika
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Hırsızlık Z Ankara'da Çözüldü

Hırsızlık Z Ankara\'da Çözüldü
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Aydın'da evden altın ve para çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı; 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evden altın ve para çalan 2 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyalarını Nazilli'deki kuyumcularda bozdururken güvenlik kameralarına takıldı. Jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sırma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'da yaşayan M.T. (73), ilçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak evinde bulunan 15 adet çeyrek altın, 8 adet Cumhuriyet altını, 2 adet alyans ile 5 bin TL nakit parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri araştırmada hırsızlık olayını N.Ö. (18) ile F.A. (23) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları altınları Nazilli ilçesinde bulunan 4 farklı kuyumcuda bozdurdukları iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlendi.

Şüpheli N.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 93 bin 400 TL ile bu parayla satın aldığı yaklaşık 14 bin TL değerindeki cep telefonu, cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin geri kalan altın ve parayı ise borçlarını ödemek için kullandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ankara, Adliye, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık Z Ankara'da Çözüldü - Son Dakika

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