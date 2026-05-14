Hırsızlıkla Aranan Şahıs Iğdır'da Yakalandı

Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - IĞDIR