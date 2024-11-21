Hırsızlıkla İçki ve Otel Borcu Ödendi

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Gece lokantaya girip çaldığı parayla içki içti, otel borcunu ödedi

SAMSUN - Tokat'tan geldiği Samsun'da geceleyin lokantaya giren şahıs çaldığı parayla içki içti, kaldığı otelin borcunu ödedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda 20 Kasım gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz hırsız lokantanın camını aralayarak içeri girdi ve kasada bulunan 2 bin TL parayı çaldı. Olay fark edilince polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Tokat'tan Samsun'a gelip bir otelde kalan T.Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından otelde yakalanan T.Ö. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

T.Ö.'nün çaldığı paranın yarısı ile içki içtiği, diğer yarısı ile de otel borcunu ödediği öğrenildi.