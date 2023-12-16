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Hisselerini karlı satacağız diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık: Polis suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Hisselerini karlı satacağız diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık: Polis suçüstü yakaladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşı, devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satacağı vaadiyle kandıran dolandırıcılar, vatandaşın banka hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdiler. Polis ekipleri, şüphelileri başka bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Hisselerini karlı satacağız diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı İzmir\'de akılalmaz dolandırıcılık: Polis suçüstü yakaladı
16.12.2023 - 23:23,
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- "Hisselerini karlı satacağız" diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık: Polis suçüstü yakaladı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşı, devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satacağı vaadiyle kandıran dolandırıcılar, vatandaşın banka hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdiler. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2'si kadın 3 şüpheliyi başka bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan C.A. adlı bir vatandaşın banka kart bilgilerini ele geçiren Y.U., M.A. ve Y.E. adlı 3 kişi tarafından, devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satacağı vaadiyle kandırdıkları ve C.A.'nın telefonuna program kurarak vatandaşın banka hesabındaki yüklü miktarda parayı kendi hesaplarına geçirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2'si kadın 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere oldukları anlaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.U., M.A. ve Y.E., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ödemiş, Banka, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hisselerini karlı satacağız diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık: Polis suçüstü yakaladı - Son Dakika


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