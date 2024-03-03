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Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarparak durabildi: 4 yaralı

BARTIN - Bartın'da virajı alamayan otomobil önce bariyerlere ardından ise hız uyarı tabelasına çarparak durabildi. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Karabük'ten Bartın istikametine seyir eden M.S idaresindeki 78 ST 045 plakalı otomobil, Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Hızlı seyir ettiği iddia edilen otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ardından ters şeride geçerek, hız uyarı tabelasına çarptı. Otomobil, yolda 50 kilometre hız sınırının bulunduğunu gösteren tabelaya çarparak durabildi. Sürücüsü ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldı. Kazada hafif bir şekilde yaralanan biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, yeni bir kazanın meydana gelmemesi için trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan yaralı sürücünün üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.