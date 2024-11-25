Hizbullah 6 İsrail tankını imha etti

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 6 İsrail tankının imha edildiğini açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan'daki 12 Hizbullah karargahına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirilen son misilleme saldırılarının bilançosunu paylaştı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki El-Beyada kasabasında İsrail'e ait 5 Merkava tankının imha edildiği bildirildi. Ayrıca Deir Mimas kasabası yakınlarında 1 Merkava tankının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait 12 komuta karargahına saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan karargahlar arasında Hizbullah'ın istihbarat, karadan denize füze ve silah tedarik birimlerine ait karargahların da olduğu ifade edilen açıklamada, "Söz konusu karargahlar, İsrail'e yönelik saldırıları planlamak ve komuta etmek ve güney Lübnan'da faaliyet gösteren IDF birliklerine karşı yürütülen terörist faaliyetleri izlemek için kullanılmıştır" denildi. - BEYRUT