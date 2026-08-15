Hizbullah: İsrail'e Uygun Karşılık Verilecek - Son Dakika
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Hizbullah: İsrail'e Uygun Karşılık Verilecek

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Hizbullah, İsrail'in saldırılarına yanıt vereceklerini ve müzakerelerin durdurulması gerektiğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarına "uygun" bir karşılık verileceğini belirterek, Beyrut yönetimini İsrail ile müzakereleri durdurmaya çağırdı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugünkü saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Bu iğrenç suç, düşmanın katliamlar, suçlar, Lübnanlıların kanını dökme, evlerini havaya uçurma, tarlalarını yerle bir etme ve köylerinin izlerini silmeyle dolu siciline bir yenisi daha eklendi. Sivilleri hedef alarak ve saldırı alanını genişleterek gerçekleştirilen bu İsrail tırmanışı, suçlu düşman Netanyahu'nun iç siyasi konumunu güçlendirmek, seçim hedeflerine hizmet etmek ve aşırı sağı memnun etmek amacıyla savaşı tırmandırma arzusunu ve iradesini yansıtmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılardan ABD'nin de sorumlu olduğu belirterek, "Bu saldırganlığın devam etmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlal edilmesinden, düşman hükümeti ile ona destek ve koruma sağlayan ABD sorumludur" denildi.

Hükümete "müzakereleri durdur" çağrısı

Lübnan hükümetine de çağrı yapılan açıklamada, "Öte yandan Lübnan yetkilileri, bu saldırganlığı durdurmak için mevcut yolları araştırmalı ve düşmanın işlediği tüm suçlara ve saldırılara, Lübnan'a yönelik saldırgan ve yayılmacı niyetlerini açıkça ilan etmesine rağmen, aşağılayıcı doğrudan müzakereler yolunda ısrar etmemeli ve düşmana bedava taviz sunmamalıdır. Yetkililerin, Lübnan'ın egemenliğini ve haklarını koruyacak şekilde hesaplamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmelerinin zamanı geldi. Lübnan'ı ve halkını koruyaman politikalara devam etmek yerine ulusal, cesur ve sorumlu bir duruş sergilemeli, ABD'lilerin kendilerini sürüklediği müzakerelerin peşinden koşmayı bırakmalı ve ABD garantilerine ve arabuluculuğuna güvenmenin kaybedilecek bir kumar olduğunu anlamalıdırlar. Çünkü Amerikalılar, İsrail düşmanının Lübnan'a karşı işlediği suçlar ve katliamlarda ortaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçisine tepki

Açıklamada, "Lübnan'daki ABD Büyükelçisi'nin, Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini talep ettiği son, küstah ve şantaj niteliğindeki açıklaması ABD'nin, Lübnan'ın egemenliği ve halkının çıkarları pahasına İsrail düşmanının çıkarlarını ve güvenliğini gözettiğini teyit etmekten başka bir şey değildir. Oysa ondan beklenen, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için İsrail üzerinde baskı kurmasıydı" denildi.

"Saldırılara kaşılık verilecek"

Açıklamada, İsrail'in "saldırılarının, ihlallerinin ve oldubitti dayatma girişimlerinin devam edemeyeceği ve uygun bir karşılıkla karşılanacağını açıkça anlaması gerektiği" belirtildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hizbullah: İsrail'e Uygun Karşılık Verilecek - Son Dakika

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