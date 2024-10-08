Hizbullah'tan Hayfa'ya Roket Saldırısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan Hayfa'ya Roket Saldırısı

Hizbullah, Hayfa'ya 105 roket fırlattı; bir kadın yaralandı, binalarda hasar oluştu.

08.10.2024 14:22
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Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine yaklaşık bir saat içinde en az 105 roket fırlattı. Saldırıda bir kadının yaralandığı, binalarda hasar oluştuğu belirtildi.

Hizbullah ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.11 ve 12.15 saatleri arasında Lübnan'dan İsrail topraklarına en az 85 roket fırlatıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle Celile bölgesi ve Hayfa Körfezi'nde siren sesleri duyuldu. Roketlerin büyük bir kısmının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği, bazı roketlerin bölgeye düştüğü ifade edildi. Polis açıklamasında ise Hayfa'ya bağlı Kiryat Yam ve Kiryat Motzkin'de hasar meydana geldiği kaydedildi.

IDF tarafından yapılan son açıklamada ise yerel saatle 12.43 ve 12.46 arasında Hayfa Körfezi ve Yukarı Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı, Lübnan'dan Hayfa ve çevresine yaklaşık 20 roket fırlatıldığı bildirildi. Atılan roketlerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği bir kısmının ise bölgeye düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre saldırılar nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanırken, bazı evlerde hasar meydan geldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah'tan Hayfa'ya Roket Saldırısı - Son Dakika

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