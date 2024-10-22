Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

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Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresine ve Hayfa'ya 20 füzeyle saldırı düzenledi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail, karşılıklı saldırıları sürdürüyor. Hizbullah'tan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Tel Aviv çevresindeki Nirit bölgesinin, Hayfa'nın kuzeybatısındaki "Stella Maris" deniz üssünün ve Tel Aviv yakınlarındaki Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün bombalandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 5 füzenin İsrail'in merkezini, 15 füzenin ise kuzeyi hedef aldığı belirtildi. Füzelerden bazılarının düşürüldüğü, bazılarının ise açık alanlara isabet ettiği aktarıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ifade edildi. - TEL AVİV