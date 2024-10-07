Hizbullah’tan İsrail’e Misilleme - Son Dakika
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Hizbullah’tan İsrail’e Misilleme

Hizbullah’tan İsrail’e Misilleme

Hizbullah, İsrail'in şehirlerine İHA ve roketle saldırdı; İsrail'de en az 11 yaralı var.

07.10.2024 03:02
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Hizbullah, İsrail'in Hayfa, Ma'alot Tarshiha ve Safed şehirlerine insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Askeri hedeflerin vurulduğu belirtilirken, İsrail basını ise saldırılarda en az 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah'tan İsrail'e bir misilleme daha geldi. Hizbullah, internet uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Hayfa şehrinin güneyindeki bir askeri üssün İHA'lar ile vurulduğunu duyurdu. Ma'alot Tarshiha ve Safed şehirlerindeki İsrail askerlerinin roket saldırıları ile hedef alındığı bildirilirken, İsrail ordusu ise Tiberya kentine de saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hayfa'da 10, Tiberya'da 1 kişinin yaralandığı bildirildi. 300 bin nüfusuyla İsrail'in kuzeyindeki en büyük şehir olan ve bir limana, petrol rafinerisine ve sanayi komplekslerine ev sahipliği yapan Hayfa'nın Hizbullah tarafından vurulması İsrail'de endişeye neden oldu. - HAYFA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah’tan İsrail’e Misilleme - Son Dakika

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