Hizbullah'tan İsrail'e Roket ve İHA Saldırısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinden İsrail'in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ederken, Hizbullah Hareketi de binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılara karşılık veriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerinden İsrail'in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı bildirildi. Batı ve Yukarı Celile'ye atılan 25 roketten bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, bazı roketlerin ise bölgeye isabet ettiği kaydedildi. IDF, Batı Celile üzerinde birkaç İHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ifade etti. - TEL AVİV