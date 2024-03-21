Hızlı tren çalışmasında göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
TEKİRDAĞ - Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı. İtfaiye ve çalışanların iki saat seferber olduğu çalışmanın ardından göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede iki işçinin de hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Halkalı-Kapıkule hızlı tren çalışmaları Tekirdağ Çerkezköy hattı kapsamında Ambardere mevkiinde fore kazık çalışması yürüten Operatör Yardımcısı Halit Sural ve formen Sabri Ayakatik çalışma yaptıkları esnada toprağın çökmesi ile göçük altında kaldılar.
Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak ikinci bir toprak kayması yaşanmaması için uyarılarda bulundu. İtfaiye ekipleri toprak altında kalan işçileri kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin toprak altında iki saat boyunca süren çalışmaları sonrası iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, iki işçinin cansız bedeni ilk olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine oradan da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çerkezköy Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, savcının talimatıyla firma sahibi şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı polis tarafından ifadeler alınmak üzere polis merkezine götürüldü acı haberi duyan iki işçinin çalışma arkadaşları ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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