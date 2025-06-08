Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel suçlama - Son Dakika
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Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel suçlama

Hollywood\'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel suçlama
08.06.2025 16:34
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Hollywood'un ünlü ismi Jared Leto, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu dokuz kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Genç kızlarla flörtleşme, cinsel içerikli konuşmalar ve çıplak temas içeren iddialar, ''yırtıcı, korkutucu ve kabul edilemez'' sözleriyle tanımlandı. Leto'nun temsilcisi tüm suçlamaları reddederken, sanatçıdan hâlâ açıklama gelmedi.

Hollywood yıldızı Jared Leto, yeni bir skandalın odağında. Aktör ve müzisyen kimliğiyle tanınan 53 yaşındaki Leto, aralarında 16 yaşındaki genç kızların da bulunduğu dokuz kadının cinsel taciz ve uygunsuz davranış iddialarıyla karşı karşıya. ABD merkezli Air Mail tarafından yayımlanan kapsamlı haberde kadınların ifadelerine yer verildi.

"ARAYARAK TACİZ ETTİ"

İsmi açıklanmayan bir kadın, 2006 yılında henüz 16 yaşındayken Leto'nun kendisine yaklaştığını, numarasını aldığını ve sonrasında gece saatlerinde kendisini sürekli aradığını anlattı. Kadın, Leto'nun kendisine "Hiç sevgilin oldu mu? Hiç birliktelik yaşadın mı?" gibi cinsel içerikli sorular yönelttiğini ifade etti.

"ÇIPLAK HALDE KARŞIMA ÇIKTI"

Model Laura La Rue da 2008 yılında 16 yaşındayken Leto'nun dikkatini çektiğini, aralarında e-posta yazışmaları başladığını ve 2009'da sanatçının evini ziyaret ettiğini anlattı. La Rue, Leto'nun kendisiyle flörtleştiğini, 17 yaşındayken çıplak halde karşısına çıktığını ve bunu çok normal bir davranış gibi sergilediğini söyledi. Leto'nun temsilcisi bu iddiaları reddederek, ikili arasındaki iletişimde hiçbir uygunsuzluk bulunmadığını ve La Rue'nun daha sonra kişisel asistanlık başvurusunda bulunduğunu iddia etti. Ancak La Rue bu iddiayı yalanladı.

"KULİSTE BENİ SIKIŞTIRDI"

Los Angeles merkezli DJ ve yapımcı Allie Teilz ise sosyal medyada yaptığı ve daha sonra yeniden paylaştığı 2012 tarihli bir gönderide, Leto'nun kendisini kuliste zorladığını öne sürdü. "17 yaşındaydım. Yaşımı biliyordu ama umurunda bile olmadı. Beni taciz etti ve bu beni travmatize etti," diyen Teilz, Leto'yu "yırtıcı ve korkutucu" olmakla suçladı.

JARED LETO SESSİZ, TEMSİLCİSİ İDDİALARI REDDETTİ

Jared Leto'nun sözcüsü, Air Mail'e yaptığı açıklamada tüm suçlamaları açıkça reddetti. Temsilci özellikle Laura La Rue'nun iddialarına karşı çıkarak, iletişimde herhangi bir uygunsuzluk olmadığını savundu. Ancak Leto cephesinden konuya dair doğrudan bir açıklama hâlâ yapılmış değil.

Jared Leto, Hollywood, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel suçlama - Son Dakika

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