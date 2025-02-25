Hopa'da Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hopa'da Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu

Hopa\'da Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu

Artvin Hopa'da kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

25.02.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Olayda, 50 küçükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda koyun ve kuzu ise AFAD ve HOPAK gönüllüleri tarafından enkaz altından kurtarıldı.

Olay, Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde Hüsnü Gümüşkaya'ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırda meydana geldi. Gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü. Çökme sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, Artvin AFAD ekipleri ve HOPAK gönüllüleri olay yerine sevk edildi. Köy yolu, iş makinesi yardımıyla açılarak, ekiplerin çalışmaları için uygun hale getirildi. 5 saat süren zorlu çalışmaların ardından, enkaz altındaki çok sayıda koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

İşletme Sahibi Hüsnü Günüşkaya yaptığı açıklamada, "Gece bir anda ahırın çatısı çöktü. Çok sayıda hayvan telef oldu. 150 yakın kuzum var. Hepsi dışarda kaldı. Eğer bir yardım yapılmazsa çadır gibi, kuzularda kısa sürede hayatını kaybede bilir" dedi.

HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü ise, "Hopa ile Kemalpaşa ilçemiz arasında bulunan Kopmuş mevkide gece bir vatandaşımızın küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısı çöktüğü ihbarını aldık. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası 1 metre karın altında canlı ve telef olmuş hayvanları çıkardır" diye konuştu.

Veteriner hekim Yunur Onur Morgül da, "Ağılların büyük bir kısmı kökmüş, içerisinde koyunlar ve kuzular, gebe hayvanlar vardı. Yaklaşık 20 ölü çıkardık ama kuzulardan çok zayiat var. Yaralı hayvanlar var onların sabaha kadar durumlarını katip edeceğiz. Acilen buraya çadır lazım" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Hava Durumu, 3-sayfa, artvin, Yaşam, AFAD, Hopa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hopa'da Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
14:58 Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı
14:44 Muslera mı Günay mı Okan Buruk’un derbide kime forma vereceği kesin gibi Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
14:37 İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
14:18 Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur’an ile gidiyor Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor
14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:52 Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
13:46 Bebeğini klozete bırakan anne gençliğini cezaevinde geçirecek Bebeğini klozete bırakan anne gençliğini cezaevinde geçirecek
13:45 Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 10:18:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hopa'da Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.