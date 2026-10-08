Artvin\'de heyelan: Kaya kütleleri tır parkını vurdu, 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 8 tırın hasar gördüğü bölge havadan görüntülendi.

YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR TIRLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları, tır parkında park halindeki araçların üzerine düştü. Havadan çekilen görüntülerde büyük kaya kütlelerinin araçların arasına dağıldığı, araçların hasar gördüğü ve bir tankerin yan yattığı görüldü. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

YENİ HEYELAN İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alıyor.