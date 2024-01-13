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Hopa Karayolunda Kar Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşanıyor - Son Dakika
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Hopa Karayolunda Kar Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

Artvin'de gece başlayan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu Cankurtaran tüneli girişinde araçlar yolda kaldı ve trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar açıldı ve kar temizliği çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri, 7-24 çalışarak karla mücadeleyi sürdürüyor. Sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması önemle vurgulanıyor.

Hopa Karayolunda Kar Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşanıyor
13.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:56
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Hopa karayolunda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşansa da ekiplerin müdahalesiyle kontrollü geçişler devam ediyor.

Artvin'de gece başlayan kar yağışı, merkez ve ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Borçka- Hopa karayolu Cankurtaran tüneli girişinde yolda kalan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan karayolunda iş makineleri kar temizliğini sürdürüyor.

Karayolları Cankurtaran ekip şefi İslam Özmer, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Ani bastıran karla mücadelemiz devam ediyor. 7-24 çalışıyoruz. Yolda bazen tırların kalmasından kaynaklı aksamalar oluyor. Onları kurtardık, şuanda yolumuz açık. Gece gündüz karla mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Borçka'dan Hopa'ya giderken yolda kaldık diyen Hasan Özdin ise "Yolda kalmıştık karayolları ekipleri yardım etti. Zinciri olmayan lütfen yola çıkmasın çünkü diğer sürücüleri de etkiliyor" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hopa Karayolunda Kar Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşanıyor - Son Dakika


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