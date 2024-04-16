Horoz dövüşüne polis baskını: 29 adet horoz eli geçirildi, 50 kişiye işlem yapıldı

Artvin'de aç kalan ayılar kayak tesisine dadandı

Artvin'de aç kalan ayılar, Atabarı Kayak Merkezi'ndeki personel ve idari binalara zarar vererek yiyecek aradı. Ayılar, kapıları ve camları kırarak içeride yiyecek aradı ve tesislere maddi hasar verdi. Konuyla ilgili olarak Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklama yaptı ve can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığını belirtti.