Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika
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Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi

Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, İstanbul\'daki duruşmaya SEGBİS ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi\'ne geldi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi'nden katılan Ogün Samast, bugün duruşmaya ikinci kez Trabzon Adliyesi'nden katılacak.

29.05.2024 09:43
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi'nden katılan Ogün Samast, bugün duruşmaya ikinci kez Trabzon Adliyesi'nden katılacak. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılacak olan Samast'ın adliyeye tek başına geldiği görüldü. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika
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