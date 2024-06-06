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Hurda satışı yapılan işyerinde milyonluk vurgun

MALATYA - Malatya'da, hurda satışı yapılan bir işyerinde 1,5 milyonluk vurgun yapan hırsızlık zanlıları yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan hurda satışının yapıldığı bir işyerine giren dört hırsızlık zanlısı kasada 500 bin TL para ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan çok sayıda hurda malzemesini çalarak bölgeden ayrıldı.

Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., A.Ö. ile F.A. tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.