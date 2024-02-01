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Hurdaya dönen otomobil, sürücüsüne mezar oldu - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobil, sürücüsüne mezar oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

01.02.2024 00:39
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Hurdaya dönen otomobil, sürücüsüne mezar oldu

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü.

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hurdaya dönen otomobil, sürücüsüne mezar oldu
Kaynak: İHA

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