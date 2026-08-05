Hürmüz Boğazı Anlaşması ABD ile İlgili Değil - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı Anlaşması ABD ile İlgili Değil

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İran, Umman ile gemi geçişleri için yapılan görüşmelerin ABD ile bağlantısız olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu, Tahran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmanın stratejik su yolunun yeniden açılması anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

Ortadoğu'da gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı için diplomatik görüşmeler devam ediyor. İran devlet televizyonu IRIB'e konuşan bir kaynak, İran ile Umman arasında stratejik su yolundaki gemi geçişlerine ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Kaynak, gelecekteki seyrüsefer düzenlemelerine ilişkin görüşmelerin yalnızca Tahran ve Maskat arasında yürütüldüğünü ve ABD ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, "İran ile Umman arasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik düzenlemeler konusunda yapılabilecek muhtemel bir anlaşmanın bu boğazın derhal açılmasıyla hiçbir ilgisi yok. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin eylemlerinde bir değişikliğe gitmesine ve ihlallerini düzeltmesine bağlıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Politika, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hürmüz Boğazı Anlaşması ABD ile İlgili Değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı Anlaşması ABD ile İlgili Değil - Son Dakika
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