Hürmüz Boğazı'nda gemiye kimliği belirsiz mühimmatla saldırı düzenlendi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin ne olduğu belirlenemeyen bir mühimmat ile vurulduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar sürerken, bölgede yeni bir güvenlik olayı yaşandı. Birleşik Krallık Deni Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin ne olduğu belirlenemeyen bir mühimmat ile vurulduğunu bildirdi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir hasar veya çevresel etki bildirilmemiştir. Yetkililer olayı araştırıyor. Gemilere dikkatli seyir yapmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.