Hürmüz Boğazı'nda tankere mühimmat isabet etti, makine dairesinde yangın çıktı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki bir tankerin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğunu ve geminin makine dairesinde yangın çıktığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik güvenlik tehditleri sürüyor. Uluslararası deniz trafiği açısından kritik öneme sahip boğazda bir tanker daha saldırıya uğradı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir tankerin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu durum makine dairesinde yangına neden olmuştur. Tüm mürettebatın durumu kontrol edildi ve herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Hasar değerlendirmesi ve çevresel etki şu an için bilinmemektedir" denildi. Olayın araştırıldığı belirtilirken, gemilerin dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İran'dan mayın açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede mayına çarptığını duyurdu. Açıklamada, "Kurallara aykırı hareket eden petrol tankerinde yangın çıktı ve gemi hareketsiz kaldı. Takip sistemlerinin kapatılması ile yasaklı ve güvenli olmayan deniz bölgelerine izinsiz giriş yapılması, kurallara aykırı hareket eden gemileri ciddi tehlikelere maruz bırakmaktadır. İlan edilen uyarı ve kuralları dikkate almadan yasaklı bölgelerde seyreden gemilerin sahipleri, bu davranıştan kaynaklanan sonuçların sorumluluğunu üstlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

DMO'nun mayın açıklamasında söz konusu tankerin UKMTO tarafından bildirilen gemiyle aynı olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.