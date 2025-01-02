Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı

Geniş Video İzle

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Baş ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.01.2025 17:04  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık 2024'de partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı.

HER PAZARTESİ İMZA VERECEK

Soruşturma kapsamında şüpheli Baş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Savcılığa ifade verdi. Şüpheli Baş, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 'her hafta pazartesi günü imza atmak' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Trabzon'da; " Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadesini kullanmıştı.

Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
Kaynak: İHA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Politika, istanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Güven Yaşar:
    ağzını acani içeri atın. siz istediğinizi söyleyin istediğinizi yapın hesap vermeyin.Bunun adına da demokrasi deyin hadi oradan 62 17 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    oğlummuş onun torunu yaşındasın ayıp değil mi 21 35 Yanıtla
  • Murat:
    başkası olsa içerdeydi şimdi. 31 13 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bunun neresi hakaret? doğru da söylemiş, hem de sonuna kadar doğruyu söylemiş.. 17 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    başka gariban olsa muhebbet yerdi 13 3 Yanıtla
  • k K:
    Lan oğlum demek hakaret mi sayıyor? Türk Dil Kurumu'na göre hayır.Kendi ülkene demokrasi mi getirdin demek de Hakaret değil keyfi tutuklama burası Arabistan mı ya krallıklar mı yönetiliyor ülke? 12 4 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    yanınadayız CHP olarak Başkan onlar demlensin terörist Le yatıp kalksınlar sen doğruları konuşmaya devam et 10 5 Yanıtla
  • Hasan Dezen:
    aslimda suç ınsuru yok 6 4 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan:
    Cemal Enginyurt gibi yapacaksın. yav Recep abi diye başla cümleye yatari yok ?? 6 3 Yanıtla
  • sezai duran:
    ???????????? 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.