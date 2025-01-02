Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı

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Dünya ABD\'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık 2024'de partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı.

HER PAZARTESİ İMZA VERECEK

Soruşturma kapsamında şüpheli Baş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Savcılığa ifade verdi. Şüpheli Baş, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 'her hafta pazartesi günü imza atmak' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Trabzon'da; " Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadesini kullanmıştı.