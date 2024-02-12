Husiler, Kızıldeniz'de bir kargo gemisini hedef aldı. Saldırı sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam ediyor. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in el-Muha kentinin 40 mil açıklarında İran'a giden bir kargo gemisinin 2 füze ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldiği, mürettebatın güvende olduğu ifade edildi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, gemiyi hedef aldıklarını doğrulayarak İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarına misilleme olarak "Star Iris" adlı Amerikan gemisinin hedef alındığını söyledi. Saree, Gazze Şeridi'ndeki kuşatma bitene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef almaya devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan, resmi kayıtlara göre hedef alınan Star Iris adlı geminin Marshall Adaları bandıralı olduğu öğrenildi. - SANA
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