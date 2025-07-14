Husiler Yunan Gemisini Batırdı: 10 Mürettebat Kurtarıldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu batan Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'de bulunan 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'u kurtarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 Temmuz'da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batan Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'nin mürettebatına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yetkililer, gemide bulunan 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'unun kurtarıldığını belirterek, mürettebatın Suudi Arabistan'a sevk edildiğini açıkladı. Kurtarılan mürettebatın Suudi Arabistan'ın Cizan kentine ulaştığını aktaran yetkililer, geri kalan mürettebat için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ise son verildiğini açıkladı.

Gemiyi işleten Yunanistan merkezli Cosmoship, 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendirdi. Deniz güvenliği kaynakları, 5 mürettebatın gemi batmadan önce hayatını kaybettiğine inanıldığını aktardı.

Husiler, Eternity C'ye saldırmadan önce bir başka Yunan gemisi olan Magic Seas'i batırmışlar, mürettebat bölgeden geçen başka bir gemi tarafından kurtarılmıştı.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 100'den fazla gemiye saldırdı. - RİYAD