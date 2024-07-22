Husumetli İki Grup Arasında Çıkan Kavgada ortalık Savaş Alanına Döndü - Son Dakika
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Husumetli İki Grup Arasında Çıkan Kavgada ortalık Savaş Alanına Döndü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga güçlükle ayırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.07.2024 23:15
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Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü, o anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar Caddesi'nde bulunan kafede meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar, masa ve sandalyeler havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken bir kişi aldığı darbe sebebiyle başından yaralandı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, husumetlilerin kavga etmesi, kafenin adeta savaş alanına dönmesi, bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husumetli İki Grup Arasında Çıkan Kavgada ortalık Savaş Alanına Döndü - Son Dakika

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