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Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: Dehşet anları kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim olurken, şahsın araçtan tüfekle inip, ateş ettiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. E.B.'nin araçtan tüfekle inerek, T.K.'nın üzerine doğru ateş ettiği ve tekrardan araca binerek, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

21.01.2024 - 14:45,
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Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: Dehşet anları kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim olurken, şahsın araçtan tüfekle inip, ateş ettiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan T.K. ile E.B. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanındaki tüfekle T.K.'ye ateş açtı. T.K. ağır yaralanırken, şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, E.B.'nin araçtan tüfekle inerek, T.K.'nın üzerine doğru ateş ettiği ve tekrardan araca binerek, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: Dehşet anları kamerada
Kaynak: İHA
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Kayseri, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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