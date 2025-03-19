İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Güvenlik Önlemleri Alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği ve çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı. İBB binası önünde güvenlik önlemleri artırıldı, polis ekipleri bölgede bekletiliyor.

19.03.2025 10:43  Güncelleme: 10:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin bölgede hazır bekletildiği, Saraçhane çevresindeki caddelerin de trafiğe kapatıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
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